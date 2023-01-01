Гороскоп на сегодня 21 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на сегодня 21 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Овен



Этот день добавит Овнам жизненной энергии и побудит направить ее на приятные цели, например, на отдых, игры, активное хобби, общение с детьми и любимыми, рекламу бизнеса или развитие творческого проекта. Некоторые Овны выберут своей целью домашние дела или совместят их с вышеперечисленными занятиями. Стоит помнить, что в течение дня возрастет азарт и могут потребоваться дополнительные вложения.



Телец



У Тельцов может появиться и поле для приложения усилий, и повод для раздражительности. Они могут быть щедры и на милость, и на гнев, особенно с близкими. Их проблемой может стать властность. Они будут склонны руководить окружающими, ожидая от них слишком многого и давя на них психологически. Их благие побуждения порой будут восприниматься как нажим и выглядеть как приглашение к ссоре.



Близнецы



Обстановка вокруг Близнецов будет позитивной, может иногда склонять к дополнительным тратам. Обещает стать приятным и личное, и деловое общение. Будет нетрудно найти нужных людей, собеседников, попутчиков в дорогу, друзей для переписки. Подходящий день для обмена мнениями и литературного творчества, летних игр и развлечений. Возможны интересные прогулки и поездки, приятные знакомства.



Рак



Этот день вынуждает Раков стать чуть активнее и изобретательнее, особенно, если они нацелены не на сохранение, а на приумножение своих ресурсов сейчас или в будущем. Звезды напоминают, что многие начинания этих суток являются творческими экспериментами и авантюрами, не дающими стопроцентной гарантии успеха, но все же советуют попробовать: шанс на успех есть, особенно при наличии ресурсных друзей.



Лев



Львы могут действовать смелее, пуская в ход свое обаяние, художественные таланты или деловые способности. При этом велико искушение сразу открыть все карты в затеянной игре, чего звезды делать не советуют. Лучше не афишировать некоторые детали о себе, например, нюансы своего прошлого. Проблемы могут создать расточительность, авантюризм, погоня за деньгами, любовью или красивой жизнью.



Дева



Этот день способен вовлечь рациональных Дев в веселые и порой рискованные игры, против чего они часто не возражают: ведь для них это удобный способ продвинуться в своих текущих делах. Приблизить их к цели может скрытый талант, закулисный маневр или романтическая история. Возможны активные дела с иностранцами или иногородними. Важно не уйти под влиянием азарта от собственных идеалов и ценностей.



Весы



Весов могут ждать перемены в профессиональной или домашней ситуации. Возможно, приобретет особый вес позиция начальника, друга или одного из родителей. При этом общий фон дня не располагает к излишней официальности или серьезности, предпочтительнее неформальное общение с оттенком игры, творчества или романтики. Могут оказаться неожиданно затратными игры, приключения и вложения в будущее.



Скорпион



Этот день не сулит Скорпионам ни покоя, ни полной свободы выбора. Им придется играть в игры, навязанные окружением или нужные им самим для достижения их целей. Несмотря на рост моральной поддержки и долю азарта, острота эмоций может зашкаливать. Будет непросто угодить заказчику, объекту симпатий или близким, конкурировать с влиятельными соперниками. Нелегко достанутся выигрыш, любовь, компромисс.



Стрелец



Стрельцы сегодня на удачной волне и имеют шанс на удачу даже в сложном деле. Пораженческие эмоции отступят на второй план, а на первый выйдут творческая энергия, ловкость и настойчивость. Многих Стрельцов поддержит любовный, деловой или спортивный азарт, а также общительность, умение пускать в ход связи дома и за рубежом. Потребности в этот день могут быть немного завышены, а услуги дороговаты.



Козерог



Козерогам стоит помнить, что в этот день легко поддаться азарту и увлечься больше, чем нужно. Если одним Козерогам это придаст сил для решения сложной задачи, то другие могут оказаться у роковой черты, за которой их ждут непоправимые долгосрочные последствия. В сотрудничестве и любых парных играх важно правильно выбирать партнера: если на него можно положиться, рисков окажется намного меньше.



Водолей



От Водолеев может требоваться не инициатива, а ответный ход. Именно в нем большинству Водолеев придется продемонстрировать свою общительность и ловкость, готовность поддерживать игру на равных, принимать вызов или «отбивать мяч». Не исключено провокационное поведение со стороны конкурента или объекта симпатий. Опасно вступать в союз: его могут раздирать идейные или другие противоречия.



Рыбы



Рыбам этот день может принести приятные, но все же утомительные хлопоты, которые не во всем согласуются с их генеральным долгосрочным планом. Возможно, дело коснется их здоровья, нужд детей или питомцев. Может подвернуться неординарная творческая задача и появиться искушение заработать благодаря дополнительным нагрузкам. Звезды рекомендуют ориентироваться на свое самочувствие и работоспособность (Rambler/гороскопы).



















Гороскоп Рыбы на сегодня 21 июня 2023 года Гороскоп Козерог на сегодня 21 июня 2023 года Гороскоп Стрелец на сегодня 21 июня 2023 года Гороскоп Скорпион на сегодня 21 июня 2023 года Гороскоп Дева на сегодня 21 июня 2023 года Гороскоп Близнецы на сегодня 21 июня 2023 года Гороскоп Овен на сегодня 21 июня 2023 года



