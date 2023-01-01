Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 22 июня 2023 года



Звезды советуют Тельцам контролировать вспышки своих эмоций, избегать нервозности и не срывать свою досаду на окружающих. Это верный способ подпортить отношения с любимыми, детьми, партнерами, домочадцами, помощниками, наемным персоналом, причем не только «здесь и сейчас», но и впредь. При проведении работ в этот день возрастает риск травм. Стоит аккуратнее обращаться с электроприборами (Rambler/гороскопы).