Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 22 июня 2023 года



Звезды советуют Львам лучше управлять своими порывами, так как импульсивность и вспыльчивость иногда будут идти им во вред. Из-за непредсказуемого и экстравагантного поведения может пострадать репутация, бизнес, согласие в доме или в любви. Не везде стоит проявлять упрямство, желательно чаще включать гибкость и умение договариваться. Нужна аккуратность при обращении с электроприборами (Rambler/гороскопы).