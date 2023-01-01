Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на сегодня 22 июня 2023 года



Звезды предупреждают Дев о скрытых рисках, которые могут подстерегать их в любом деле и любой игре. Не исключено, что кто-то будет проворачивать нестандартные или сомнительные операции у них за спиной (иногда это могут быть и друзья). Не всегда будет легко контролировать положение дел вдали от дома. Многих Дев выручит общительность и опыт ловкого балансирования в критичной ситуации (Rambler/гороскопы).