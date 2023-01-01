Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 22 июня 2023 года



Весам не помешает доля осторожности, если в сфере их интересов находится творческая задача повышенной сложности или экстремальное увлечение, а также, если они втянуты в коллективные игры или энергично работают на свое будущее. Этот день сулит удачу, но не обещает ровного хода событий, не исключается риск или сюрприз. Успех обеспечат командная игра, коммуникабельность и осведомленность (Rambler/гороскопы).