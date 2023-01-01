Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 22 июня 2023 года



Скорпионам стоит помнить, что сегодня обостряются любые противоречия и ситуация способна дойти до пика напряженности. По возможности, лучше не доводить дело до критичной ссоры и вовремя обращать все в игру. Не стоит враждовать с друзьями. Пригодится умение подстраиваться к обстановке, например, к чужому чувству юмора. Прямолинейные и упрямые Скорпионы рискуют пострадать из-за своей негибкости (Rambler/гороскопы).