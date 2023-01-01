Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 22 июня 2023 года



Звезды призывают Козерогов быть осторожнее, так как в любом деле для них возрастают потенциальные риски. Если потерять самоконтроль, сложные стороны ситуации перевесят приятные и можно оказаться в одном шаге от кризиса. Возможен авантюрный настрой в любви, бизнесе или творчестве. Может привлечь опасный или сомнительный эксперимент. Козерогов-родителей могут заставить поволноваться дети (Rambler/гороскопы).