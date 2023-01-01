Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на сегодня 22 июня 2023 года



Звезды советуют Водолеям избегать любого столкновения, так как оно может закончиться для них невыгодно. По возможности, лучше улаживать разногласия путем разговора, приправив дипломатичность долей юмора. Это не лучший день для вступления конкуренцию или опасную игру. Партнеры ненадежны, любимые вспыльчивы. Не стоит без необходимости иметь дело с теми, чья тактика действует вам на нервы (Rambler/гороскопы).