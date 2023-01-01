Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на сегодня 22 июня 2023 года



Рыбам может выпасть серия хлопот, не исключен напряженный день с непредсказуемыми виражами событий. Не всегда удастся предугадать, какой эффект даст то или иное действие. Звезды советуют аккуратнее экспериментировать с инструментами, лекарствами, материалами и техникой, осторожнее обращаться с капризными питомцами. Возможны ссоры с коллегами. Не лучший момент для устройства на работу (Rambler/гороскопы).