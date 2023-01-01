Гороскоп на 22 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 22 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Овен



Дела у Овнов пойдут хорошо и это добавит им веры в собственные таланты. Сюрпризы и новшества не столько озадачат и обезоружат их, сколько смотивируют на продолжение маневров. Многие Овны благодаря сообразительности и ловкости будут параллельно вести бизнес, заниматься хобби и уделять время личной жизни. У них возможны необычные небезопасные увлечения, например, экстремальным видом спорта.



Телец



Звезды советуют Тельцам контролировать вспышки своих эмоций, избегать нервозности и не срывать свою досаду на окружающих. Это верный способ подпортить отношения с любимыми, детьми, партнерами, домочадцами, помощниками, наемным персоналом, причем не только «здесь и сейчас», но и впредь. При проведении работ в этот день возрастает риск травм. Стоит аккуратнее обращаться с электроприборами.



Близнецы



Близнецы имеют возможность вести активный образ жизни, делить свое время между равно интересными и увлекательными занятиями. Многие Близнецы смогут дать волю своему остроумию, будут охотно принимать участие в дискуссиях или розыгрышах (а иногда сами их организовывать). В окружении большинства Близнецов не обойдется без сюрприза - еще один повод для обсуждения. Возможны приключения в пути.



Рак



Ракам звезды подсказывают, что они должны быть готовы к деловым рискам, а также к острым или забавным неожиданным виражам в других сферах, например, в своей личной жизни, в творчестве, финансовых делах или отношениях с детьми. Стоит помнить, что этот день подходит лишь для игры или эксперимента и способен принести убытки. Могут подвести друзья. Желательно отложить рутинный шопинг.



Лев



Звезды советуют Львам лучше управлять своими порывами, так как импульсивность и вспыльчивость иногда будут идти им во вред. Из-за непредсказуемого и экстравагантного поведения может пострадать репутация, бизнес, согласие в доме или в любви. Не везде стоит проявлять упрямство, желательно чаще включать гибкость и умение договариваться. Нужна аккуратность при обращении с электроприборами.



Дева



Звезды предупреждают Дев о скрытых рисках, которые могут подстерегать их в любом деле и любой игре. Не исключено, что кто-то будет проворачивать нестандартные или сомнительные операции у них за спиной (иногда это могут быть и друзья). Не всегда будет легко контролировать положение дел вдали от дома. Многих Дев выручит общительность и опыт ловкого балансирования в критичной ситуации.



Весы



Весам не помешает доля осторожности, если в сфере их интересов находится творческая задача повышенной сложности или экстремальное увлечение, а также, если они втянуты в коллективные игры или энергично работают на свое будущее. Этот день сулит удачу, но не обещает ровного хода событий, не исключается риск или сюрприз. Успех обеспечат командная игра, коммуникабельность и осведомленность.



Скорпион



Скорпионам стоит помнить, что сегодня обостряются любые противоречия и ситуация способна дойти до пика напряженности. По возможности, лучше не доводить дело до критичной ссоры и вовремя обращать все в игру. Не стоит враждовать с друзьями. Пригодится умение подстраиваться к обстановке, например, к чужому чувству юмора. Прямолинейные и упрямые Скорпионы рискуют пострадать из-за своей негибкости.



Стрелец



Путь к успеху пролегает для Стрельцов через приключения, порой неожиданные. Вероятна раздражительность, особенно сильно могут нервировать мелочи. Возможны скандалы, разногласия с иностранцами, друзьями или любимыми. Несмотря на осложнения, большинство Стрельцов может рассчитывать на удачу благодаря общительности, предприимчивости, умению искать альтернативы и с юмором смотреть на вещи.



Козерог



Звезды призывают Козерогов быть осторожнее, так как в любом деле для них возрастают потенциальные риски. Если потерять самоконтроль, сложные стороны ситуации перевесят приятные и можно оказаться в одном шаге от кризиса. Возможен авантюрный настрой в любви, бизнесе или творчестве. Может привлечь опасный или сомнительный эксперимент. Козерогов-родителей могут заставить поволноваться дети.



Водолей



Звезды советуют Водолеям избегать любого столкновения, так как оно может закончиться для них невыгодно. По возможности, лучше улаживать разногласия путем разговора, приправив дипломатичность долей юмора. Это не лучший день для вступления конкуренцию или опасную игру. Партнеры ненадежны, любимые вспыльчивы. Не стоит без необходимости иметь дело с теми, чья тактика действует вам на нервы.



Рыбы



Рыбам может выпасть серия хлопот, не исключен напряженный день с непредсказуемыми виражами событий. Не всегда удастся предугадать, какой эффект даст то или иное действие. Звезды советуют аккуратнее экспериментировать с инструментами, лекарствами, материалами и техникой, осторожнее обращаться с капризными питомцами. Возможны ссоры с коллегами. Не лучший момент для устройства на работу (Rambler/гороскопы).



















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