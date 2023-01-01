Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 23 июня 2023 года



В первой половине Тельцы находятся под сильным впечатлением вчерашних событий, поэтому вряд ли способны мыслить и действовать здраво. Вдобавок, в это время им не слишком везет, они рискуют столкнуться с плодами своей же горячности. Азарт заведет в тупик. С приходом вечера ситуация начнет меняться для них в лучшую сторону: возрастет их удачливость, они начнут спокойнее смотреть вперед (Rambler/гороскопы).