Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 23 июня 2023 года



В первой половине Львы будут работать на топливе своих вчерашних желаний и часто действовать по инерции. Возможно, они захотят приумножить свои достижения или отыграться за неудачи, когда нужный момент будет уже упущен и останется лишь ждать следующего. Во второй половине дня полезно навести порядок в финансовых делах, делая в них упор на стратегические планы и систему безопасности (Rambler/гороскопы).