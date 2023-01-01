Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 23 июня 2023 года



Звезды советуют Девам действовать с оглядкой. Стоит свести к минимуму активность в первой половине суток: в это время велика вероятность усталости, ошибок и негативных влияний, есть риск уже вечером пожалеть о сделанном. Во второй половине дня любое дело лучше начать с тщательной оценки, планирования и учета объективных внешних рамок - тогда оно обещает удачу, хотя, возможно, нескорую (Rambler/гороскопы).