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Гороскоп Дева на 23 июня 2023 года



Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.

Гороскоп Дева на 23 июня 2023 года

Звезды советуют Девам действовать с оглядкой. Стоит свести к минимуму активность в первой половине суток: в это время велика вероятность усталости, ошибок и негативных влияний, есть риск уже вечером пожалеть о сделанном. Во второй половине дня любое дело лучше начать с тщательной оценки, планирования и учета объективных внешних рамок - тогда оно обещает удачу, хотя, возможно, нескорую (Rambler/гороскопы).









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