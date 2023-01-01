Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 23 июня 2023 года



Для Весов этот день может начаться с попытки вернуть свой и чужой энтузиазм, но энергия будет медленно таять. В любом деле, игре, сотрудничестве и приятном общении назреет естественный перерыв. При удачном стечении обстоятельств можно кое-что успеть, встав пораньше, но вряд ли стоит надеяться на большее. Вечером стоит заняться комплексом практических задач, например, финансовых или медицинских (Rambler/гороскопы).