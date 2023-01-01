Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 23 июня 2023 года



Скорпионам лучше не начинать этот день с энергичных действий и новых инициатив. Исключение - ситуации, связанные с выполнением долга или чреватые критическими последствиями: в таких случаях важно не терять время и действовать ловко и точно, избегая лишней суеты. Вечер хорош для планирования и оценки перспектив. Картина будет четче, если отбросить эмоции и принять необходимость набраться терпения (Rambler/гороскопы).