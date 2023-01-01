Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп Стрелец на 23 июня 2023 года



Утром у Стрельцов есть возможность еще немного продвинуться в удачном для себя направлении, наверстать упущенное или исправить ошибку. Не стоит с этим затягивать, так как вторая половина дня сменит акценты. Она может напомнить про домашние или профессиональные обязанности, навязать чувство вины или долга. Звезды советуют сбавить темп, мыслить конструктивно и перед сном составить планы на завтра (Rambler/гороскопы).