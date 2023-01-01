Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 23 июня 2023 года



В первой половине этого дня Козероги остаются в зоне риска, если испытывают сильные эмоции, активно ведут творческий или деловой проект. В это время лучше довести до конца по горячим следам срочные хлопоты и устранить причину кризиса, но избегать новых дел. Вечер даст долю умеренного оптимизма и удачи, поможет сбалансировать желаемое и действительное, приоткроет общие горизонты без конкретики (Rambler/гороскопы).