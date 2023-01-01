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Гороскоп Водолей на 23 июня 2023 года



Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.

Гороскоп Водолей на 23 июня 2023 года

Водолеям звезды подсказывают, что первая половина дня не слишком удачна для сотрудничества. Если имеет место соперничество, не стоит его обострять. Нежелательно вступать в новый союз, игру или конкуренцию. Вторая половина дня подходит для объективной оценки и системного анализа ситуации, прежде всего, ее критичных сторон. В центр внимания лучше поставить фундаментальные факторы, а не мелочи (Rambler/гороскопы).









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