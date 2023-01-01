Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 23 июня 2023 года



В первой половине этого дня Рыб могут преследовать отзвуки вчерашней суеты. Не исключено, что придется срочно исправлять ошибки. В это время может быть уязвимым здоровье, есть риск мелких травм. Лучше исключить новые начинания. Во второй половине дня не стоит проявлять излишнюю недоверчивость, хватит и разумной осмотрительности. Предложение не стоит быстро принимать, но имеет смысл рассмотреть (Rambler/гороскопы).