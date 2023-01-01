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Гороскоп на 23 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 23 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 23 июня 2023 года для всех знаков


Овен

Утром Овны могут быть полны вчерашнего энтузиазма, но обстоятельства способны постепенно его погасить. Энергичные акции любого рода предпочтительнее в первой половине дня. Это подходящее время для отдыха, причем желательно, чтобы он не был чересчур пассивным. Вечер заставит мыслить чуть практичнее. Возможно, придется вспомнить о порядке, здоровье, семейном или служебном долге.

Телец

В первой половине Тельцы находятся под сильным впечатлением вчерашних событий, поэтому вряд ли способны мыслить и действовать здраво. Вдобавок, в это время им не слишком везет, они рискуют столкнуться с плодами своей же горячности. Азарт заведет в тупик. С приходом вечера ситуация начнет меняться для них в лучшую сторону: возрастет их удачливость, они начнут спокойнее смотреть вперед.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам наслаждаться приятными сторонами ситуации в начале дня. В это время вокруг сохранится авантюрная, игровая или праздничная атмосфера. Если хочется продолжить вчерашний предметный разговор, лучше заводить его как можно раньше. Не стоит откладывать и поездки. Вечером придется вспомнить про дисциплину и чувство долга, про свои домашние дела или рабочее расписание.

Рак

В первой половине этого дня звезды советуют Ракам воздержаться и от важных плановых шагов, и от спонтанных порывов: и то, и другое может не дать ожидаемого эффекта. Удачи часто будут случайными. Лучше выйти из игры, в которой не повезло. Наиболее конструктивной обещает стать вторая половина дня: в это время появится моральная или другая поддержка, удастся реалистично и объемно оценить ситуацию.

Лев

В первой половине Львы будут работать на топливе своих вчерашних желаний и часто действовать по инерции. Возможно, они захотят приумножить свои достижения или отыграться за неудачи, когда нужный момент будет уже упущен и останется лишь ждать следующего. Во второй половине дня полезно навести порядок в финансовых делах, делая в них упор на стратегические планы и систему безопасности.

Дева

Звезды советуют Девам действовать с оглядкой. Стоит свести к минимуму активность в первой половине суток: в это время велика вероятность усталости, ошибок и негативных влияний, есть риск уже вечером пожалеть о сделанном. Во второй половине дня любое дело лучше начать с тщательной оценки, планирования и учета объективных внешних рамок - тогда оно обещает удачу, хотя, возможно, нескорую.

Весы

Для Весов этот день может начаться с попытки вернуть свой и чужой энтузиазм, но энергия будет медленно таять. В любом деле, игре, сотрудничестве и приятном общении назреет естественный перерыв. При удачном стечении обстоятельств можно кое-что успеть, встав пораньше, но вряд ли стоит надеяться на большее. Вечером стоит заняться комплексом практических задач, например, финансовых или медицинских.

Скорпион

Скорпионам лучше не начинать этот день с энергичных действий и новых инициатив. Исключение - ситуации, связанные с выполнением долга или чреватые критическими последствиями: в таких случаях важно не терять время и действовать ловко и точно, избегая лишней суеты. Вечер хорош для планирования и оценки перспектив. Картина будет четче, если отбросить эмоции и принять необходимость набраться терпения.

Стрелец

Утром у Стрельцов есть возможность еще немного продвинуться в удачном для себя направлении, наверстать упущенное или исправить ошибку. Не стоит с этим затягивать, так как вторая половина дня сменит акценты. Она может напомнить про домашние или профессиональные обязанности, навязать чувство вины или долга. Звезды советуют сбавить темп, мыслить конструктивно и перед сном составить планы на завтра.

Козерог

В первой половине этого дня Козероги остаются в зоне риска, если испытывают сильные эмоции, активно ведут творческий или деловой проект. В это время лучше довести до конца по горячим следам срочные хлопоты и устранить причину кризиса, но избегать новых дел. Вечер даст долю умеренного оптимизма и удачи, поможет сбалансировать желаемое и действительное, приоткроет общие горизонты без конкретики.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что первая половина дня не слишком удачна для сотрудничества. Если имеет место соперничество, не стоит его обострять. Нежелательно вступать в новый союз, игру или конкуренцию. Вторая половина дня подходит для объективной оценки и системного анализа ситуации, прежде всего, ее критичных сторон. В центр внимания лучше поставить фундаментальные факторы, а не мелочи.

Рыбы

В первой половине этого дня Рыб могут преследовать отзвуки вчерашней суеты. Не исключено, что придется срочно исправлять ошибки. В это время может быть уязвимым здоровье, есть риск мелких травм. Лучше исключить новые начинания. Во второй половине дня не стоит проявлять излишнюю недоверчивость, хватит и разумной осмотрительности. Предложение не стоит быстро принимать, но имеет смысл рассмотреть (Rambler/гороскопы).









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