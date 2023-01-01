Точный гороскоп на 24 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 24 июня 2023 года



Сегодня звезды рекомендуют Львам отнестись серьезнее к текущим и стратегическим финансовым вопросам, сделкам, платежам и сопутствующей документации. Желательно аккуратнее работать с взаиморасчетами, сохранять чеки покупок. Не стоит забывать о «подводных камнях», связанных с налоговой частью. Отдельные приобретения в эти сутки могут оказаться неожиданно полезными, но в целом высок риск промаха (Rambler/гороскопы).