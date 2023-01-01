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Гороскоп Дева на 24 июня 2023 года



Точный гороскоп на 24 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.

Гороскоп Дева на 24 июня 2023 года

Девам важно включить свой талант мыслить логически: ясности день не прибавляет, а ошибаться нежелательно. Есть вероятность ложной информации, недомолвок. Единственным внешним источником подсказок могут стать друзья. Можно ориентироваться на свои ценности или на авторитетные мнения. Стоит внимательно читать пункты договора, написанные мелким шрифтом. При сомнениях лучше брать паузу (Rambler/гороскопы).









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