Точный гороскоп на 25 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 25 июня 2023 года



Близнецов звезды предупреждают, что сегодня обстановка вокруг них не отличается ясностью и такое положение дел продлится до ночи. Многие представители знака столкнутся с тем или иным проявлением лжи, рассеянности или некомпетентности, в том числе, в самом близком кругу. Их слова могут быть истолкованы превратно или не услышаны вовсе. Не стоит ждать в этот день результатов от разговора, поездки (Rambler/гороскопы).