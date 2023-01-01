Точный гороскоп на 25 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 25 июня 2023 года



Сегодня звезды напоминают Львам о неясности ситуации, особенно в медицинских, финансовых и служебных вопросах. Не стоит рассчитывать на откровенный разговор, на полностью прозрачную сделку. Велика вероятность ошибок в платежных операциях, при совершении покупок, выборе товаров и оплате услуг. Могут быть утеряны, забыты или перепутаны документы. Нежелательно приобретать в эти сутки лекарства (Rambler/гороскопы).