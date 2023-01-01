Точный гороскоп на 25 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 25 июня 2023 года



Весов ждет день тайных сомнений. Во многих делах не будет ясности. Вероятна заминка в делах, в пути. Изначально верному ходу рассуждений помешают мелкие неточности, размывающие картину. Возможен тупик в беседе, в скрупулезном исследовании. Не исключены недомогания, ошибочные послания и странные пропажи. Может требоваться приватное совещание, расшифровка текста, уточнение маршрута или диагноза (Rambler/гороскопы).