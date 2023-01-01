Точный гороскоп на 25 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на сегодня 25 июня 2023 года



Сегодня звезды советуют Скорпионам держать фокус на будущем и стараться по мере сил его прояснять, но отсеивать критичные детали от несущественных. В предполагаемой картине может не хватать важных пазлов, но возможны и мелочи, не представляющие интереса. Не стоит пытаться разгадать все загадки сразу. Если ответ не находится, лучше взять паузу, через несколько дней ситуация станет яснее (Rambler/гороскопы).