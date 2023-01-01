Точный гороскоп на 25 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 25 июня 2023 года



Звезды советуют Козерогам учесть риски, связанные с ложной информацией, и помнить, что путь к истине в эти сутки пролегает через неизбежные сомнения. Не стоит всецело доверять новостям, в том числе идущим из-за рубежа. Стоит усомниться и в авторитетных мнениях, так как они не обязательно будут корректными. Возможны заминки с пониманием иностранных слов. Нежелательно отправляться в путь (Rambler/гороскопы).