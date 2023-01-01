Точный гороскоп на 25 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на сегодня 25 июня 2023 года



Сегодня Рыбы легко впадают в иллюзии или вводят в заблуждение своих собеседников. Им будет не всегда легко разобраться в чужих мотивах и отдать себе отчет в собственных. Способ ведения диалога в этот день - ложные аргументы или туманные намеки. Недопонимание способно свести на нет пользу от совместных начинаний. Стоит отменить в эти сутки любые встречи и не вступать в споры, включая семейные (Rambler/гороскопы).