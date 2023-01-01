Точный гороскоп на 26 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 26 июня 2023 года



Звезды советуют Близнецам выдержать небольшую паузу в своих текущих делах - что вовсе не означает полной пассивности, одиночества или уныния. Это прекрасный день для отдыха, творчества, любви и наслаждения приятными сторонами ситуации. Ограничения желательны лишь в определенных сферах. В первую очередь, к ним относятся целевые поездки и коммуникации, важные покупки и платежные процедуры (Rambler/гороскопы).