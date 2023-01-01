Точный гороскоп на 26 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 26 июня 2023 года



Обстоятельства сложатся для Львов неплохо: дадут им шанс применить свои деловые и художественные таланты, продемонстрировать чувства или проявить мягкую инициативу. Однако не все Львы могут воспользоваться обстановкой в полной мере. Многим Львам помешает бытовая или психологическая зависимость, недомогание или скрытая внутренняя слабость. Может не дать эффекта поездка, целевой разговор (Rambler/гороскопы).