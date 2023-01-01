Точный гороскоп на 26 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 26 июня 2023 года



Скорпионам стоит повременить с любым начинанием - особенно, если это начало долгого вояжа, учебного процесса, значимых переговоров, дистанционной переписки или судебного дела. Можно потратить этот день на уточнение маршрута, адреса или проверку документов. Если позволяет ситуация, лучше воздержаться в этот день от личной инициативы и доверить свой ход другому лицу (партнеру, юристу) (Rambler/гороскопы).