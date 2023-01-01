Точный гороскоп на 26 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на сегодня 26 июня 2023 года



Козерогам звезды подсказывают, что успех зависит не только от целеустремленности и профессионализма. Большое значение имеет навык поддерживать гармоничные легкие отношения с нужными людьми, даже если в них не все гладко. Возможно, стоит разделить с ними хобби или принять приглашение развлечься. Но усердствовать в этом не стоит, оцените свои силы и степень психологической совместимости (Rambler/гороскопы).