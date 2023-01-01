Точный гороскоп на 27 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 27 июня 2023 года



Звезды советуют Тельцам ладить с подчиненными и помощниками: это поможет в нужный момент делегировать те задачи, которыми не хочется заниматься лично. Возможен повышенный интерес к деталям эстетического или юридического характера, к вопросам культуры и этикета. В течение дня возможны новости, не исключено известие от кого-то из родственников или соседей. Может наметиться целевая поездка (Rambler/гороскопы).