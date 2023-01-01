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Гороскоп Весы на сегодня 27 июня 2023 года



Точный гороскоп на 27 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на сегодня 27 июня 2023 года

Для Весов этот день может быть отмечен профессиональной или семейной новостью, известиями от босса, родителей или важного лица. Возможно, наметится совещание. Звезды подсказывают, что сегодня предметного разговора может не получиться и советуют пока его отложить. Если нет срочных дел и повышенной ответственности, лучше использовать эти сутки для свободного творчества, романтики или развлечений (Rambler/гороскопы).









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