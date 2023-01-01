Точный гороскоп на 27 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 27 июня 2023 года



Скорпионам этот день обещает новости из чужих краев, налаживание каналов связи с отдаленными территориями или нужными людьми. Может прийти известие от друга или дальнего родственника, сообщение от юриста, учителя или зарубежного представителя. Но полученную информацию лучше не пускать в ход сразу. Звезды советуют подождать день-другой перед тем, как отправить важное письмо или дать согласие (Rambler/гороскопы).