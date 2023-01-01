Точный гороскоп на 27 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 27 июня 2023 года



Козероги могут получить сообщение от партнера, клиента или родственника. Может поступить предложение, приглашение к новому разговору или продолжению диалога. Звезды советуют отреагировать на информацию и принять к сведению чужое мнение, но не форсировать события в случае серьезности темы: этот день не слишком подходит для вдумчивого диалога, все может ограничиться легкой светской беседой (Rambler/гороскопы).