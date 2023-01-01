Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп Овен на 28 июня 2023 года



В первой половине этого дня звезды советуют Овнам не испытывать судьбу и избегать тесного контакта с людьми, с которыми нет полного взаимопонимания. Вторая половина дня подходит для основательных размышлений в связи с какими-то критичными факторами, а также с домашними делами. Возможно, придется посоветоваться с домочадцами или родней, обратиться в налоговую инспекцию или в страховую компанию (Rambler/гороскопы).