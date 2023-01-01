Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 28 июня 2023 года



Звезды советуют Тельцам удвоить осмотрительность в общении с нужными людьми и сделать это прямо с утра. Не стоит пропускать тревожные симптомы недовольства или неприязни, в том числе в связи с незавершенными делами прошлого. Легкие облачка негатива, появившиеся в начале дня, к вечеру могут превратиться в повод для серьезного разговора - который, к счастью, обещает стать продуктивным (Rambler/гороскопы).