Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 28 июня 2023 года



Для Близнецов этот день может начаться неплохо, но гармонию будет что-то омрачать. Возможно, вызовут сомнение финансовые нюансы или тонкости личной жизни, усилятся муки творчества. Утром останется возможным отдых или приятное занятие, но лучше не начинать новых дел. Вторая половина дня может требовать совещания со значимым лицом, например, начальником, подчиненным, покупателем или родственником (Rambler/гороскопы).