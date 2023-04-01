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Гороскоп Рак на сегодня 28 июня 2023 года



Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на сегодня 28 июня 2023 года

Звезды советуют Ракам воздержаться от важных действий в первой половине дня. В это время велик риск не поладить с нужными людьми или близким окружением, столкнуться с кем-то из былых недоброжелателей, потерпеть поражение в начинании. Вторая половина дня подходит для изложения своего мнения, консультирования, работы с текстами и расчетами, для начала системных размышлений или исследований (Rambler/гороскопы).









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