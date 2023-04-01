Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на сегодня 28 июня 2023 года



Звезды советуют Ракам воздержаться от важных действий в первой половине дня. В это время велик риск не поладить с нужными людьми или близким окружением, столкнуться с кем-то из былых недоброжелателей, потерпеть поражение в начинании. Вторая половина дня подходит для изложения своего мнения, консультирования, работы с текстами и расчетами, для начала системных размышлений или исследований (Rambler/гороскопы).