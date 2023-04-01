Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на сегодня 28 июня 2023 года



Львам не стоит планировать легкие развлечения. Попытка продолжить приятное вчерашнее мероприятие может сорваться. Во второй половине дня у многих Львов состоится семейное или деловое совещание либо приватная консультация. Может быть предпринято тайное личное исследование. В центр внимания могут попасть системы безопасности, программы, связанные с жильем, ресурсами, страхованием (Rambler/гороскопы).