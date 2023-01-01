Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 28 июня 2023 года



В первой половине этого дня Девам лучше воздержаться от покупок, продаж и необязательных финансовых операций, а также от важных встреч и предметных бесед. Любое начинание пойдет успешнее, если стартует после полудня. Вторая половина дня повысит общительность и нужную для успеха проницательность, принесет новости или даст доступ к информации. Будут удачными плановые поездки, уроки, консультации (Rambler/гороскопы).