Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 28 июня 2023 года



Весам важно провести в ровном настроении утро, так как вечером их может ждать некое дело или ответственное совещание. Лучше избегать напоминаний о прошлом, не реагировать на трудности быта, беречь здоровье. Темы второй половины дня могут быть связаны с организационными или профессиональными нюансами. Возможен визит в учреждение, контакт с начальником, подчиненным, членом семьи или значимым лицом (Rambler/гороскопы).