Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на сегодня 28 июня 2023 года



Скорпионам лучше не форсировать события и дождаться хотя бы полудня, прежде чем что-то предпринимать. Во второй половине дня их преимуществами будут коммуникабельность и проницательность. Они окажутся дотошными в исследованиях и работе с документами. Возможно извещение из учреждения или приглашение к диалогу, сообщение издалека. Появится возможность подать заявку, получить консультацию (Rambler/гороскопы).