Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп Стрелец на сегодня 28 июня 2023 года



Развитие событий может насторожить Стрельцов или вызвать у них недовольство уже с утра. Если не принять мер осторожности, предчувствия оправдаются. Лучше не планировать на этот день праздники и свободные занятия. После полудня может стать необходимостью уединение, исследование, приватный разговор или размышление о фундаментальных вещах. Придется думать об уязвимостях или обязанностях (Rambler/гороскопы).