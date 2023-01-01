Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 28 июня 2023 года



Козерогам имеет смысл отложить на вторую половину дня совещания, включая семейные, а также профессиональные консультации и посещение учреждений. В это время и сами Козероги, и их собеседники будут хорошими психологами, профессионалами или опытными в житейском плане людьми, что поможет взаимопониманию. Даже если подтвердятся неприятные предчувствия, важно увидеть в ситуации позитивную сторону (Rambler/гороскопы).