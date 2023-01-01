Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на 28 июня 2023 года



Звезды советуют Водолеям усилить осторожность, особенно во второй половине суток. В зависимости от ситуации, речь может идти об аккуратности в действиях или об активизации психологических защит, о повышенной осмотрительности. Стоит отнестись серьезнее к словам своего начальника, подчиненного, врача, родственника. В совещаниях лучше не говорить лишнего, не помешает иметь запись разговора (Rambler/гороскопы).