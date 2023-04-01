Гороскоп на сегодня 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 28 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 28 июня 2023 года для всех знаков

Овен



В первой половине этого дня звезды советуют Овнам не испытывать судьбу и избегать тесного контакта с людьми, с которыми нет полного взаимопонимания. Вторая половина дня подходит для основательных размышлений в связи с какими-то критичными факторами, а также с домашними делами. Возможно, придется посоветоваться с домочадцами или родней, обратиться в налоговую инспекцию или в страховую компанию.



Телец



Звезды советуют Тельцам удвоить осмотрительность в общении с нужными людьми и сделать это прямо с утра. Не стоит пропускать тревожные симптомы недовольства или неприязни, в том числе в связи с незавершенными делами прошлого. Легкие облачка негатива, появившиеся в начале дня, к вечеру могут превратиться в повод для серьезного разговора - который, к счастью, обещает стать продуктивным.



Близнецы



Для Близнецов этот день может начаться неплохо, но гармонию будет что-то омрачать. Возможно, вызовут сомнение финансовые нюансы или тонкости личной жизни, усилятся муки творчества. Утром останется возможным отдых или приятное занятие, но лучше не начинать новых дел. Вторая половина дня может требовать совещания со значимым лицом, например, начальником, подчиненным, покупателем или родственником.



Рак



Звезды советуют Ракам воздержаться от важных действий в первой половине дня. В это время велик риск не поладить с нужными людьми или близким окружением, столкнуться с кем-то из былых недоброжелателей, потерпеть поражение в начинании. Вторая половина дня подходит для изложения своего мнения, консультирования, работы с текстами и расчетами, для начала системных размышлений или исследований.



Лев



Львам не стоит планировать легкие развлечения. Попытка продолжить приятное вчерашнее мероприятие может сорваться. Во второй половине дня у многих Львов состоится семейное или деловое совещание либо приватная консультация. Может быть предпринято тайное личное исследование. В центр внимания могут попасть системы безопасности, программы, связанные с жильем, ресурсами, страхованием.



Дева



В первой половине этого дня Девам лучше воздержаться от покупок, продаж и необязательных финансовых операций, а также от важных встреч и предметных бесед. Любое начинание пойдет успешнее, если стартует после полудня. Вторая половина дня повысит общительность и нужную для успеха проницательность, принесет новости или даст доступ к информации. Будут удачными плановые поездки, уроки, консультации.



Весы



Весам важно провести в ровном настроении утро, так как вечером их может ждать некое дело или ответственное совещание. Лучше избегать напоминаний о прошлом, не реагировать на трудности быта, беречь здоровье. Темы второй половины дня могут быть связаны с организационными или профессиональными нюансами. Возможен визит в учреждение, контакт с начальником, подчиненным, членом семьи или значимым лицом.



Скорпион



Скорпионам лучше не форсировать события и дождаться хотя бы полудня, прежде чем что-то предпринимать. Во второй половине дня их преимуществами будут коммуникабельность и проницательность. Они окажутся дотошными в исследованиях и работе с документами. Возможно извещение из учреждения или приглашение к диалогу, сообщение издалека. Появится возможность подать заявку, получить консультацию.



Стрелец



Развитие событий может насторожить Стрельцов или вызвать у них недовольство уже с утра. Если не принять мер осторожности, предчувствия оправдаются. Лучше не планировать на этот день праздники и свободные занятия. После полудня может стать необходимостью уединение, исследование, приватный разговор или размышление о фундаментальных вещах. Придется думать об уязвимостях или обязанностях.



Козерог



Козерогам имеет смысл отложить на вторую половину дня совещания, включая семейные, а также профессиональные консультации и посещение учреждений. В это время и сами Козероги, и их собеседники будут хорошими психологами, профессионалами или опытными в житейском плане людьми, что поможет взаимопониманию. Даже если подтвердятся неприятные предчувствия, важно увидеть в ситуации позитивную сторону.



Водолей



Звезды советуют Водолеям усилить осторожность, особенно во второй половине суток. В зависимости от ситуации, речь может идти об аккуратности в действиях или об активизации психологических защит, о повышенной осмотрительности. Стоит отнестись серьезнее к словам своего начальника, подчиненного, врача, родственника. В совещаниях лучше не говорить лишнего, не помешает иметь запись разговора.



Рыбы



Рыбам нужна осмотрительность утром. К полудню включится их режим самосохранения и они начнут выбирать для себя правильный путь интуитивно. К природному чутью они смогут добавить способность «копать глубоко» и систематизировать имеющиеся факты. Это поможет им в общении, включая профессиональное, а также в исследованиях, работе с документами, текстами и в оценке поступающей информации (Rambler/гороскопы).



















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