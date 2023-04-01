Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на сегодня 29 июня 2023 года



Овны могут пройти через неординарную ситуацию, приключение или стресс. Возможно, в дело будут замешаны любовные переживания или муки творчества. Возрастет вероятность осложнений в бизнесе, в делах, связанных с совместным бюджетом, налогами и займами. К счастью, у большинства представителей знака будет достаточно энергии, смелости и упорства для преодоления (или предотвращения) кризиса (Rambler/гороскопы).