Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 29 июня 2023 года



Тельцов звезды предупреждают о риске нештатных ситуаций в деловых и личных отношениях. Даже на фоне твердых договоренностей не исключены сюрпризы, взаимные счеты и отчаянные поступки, ставящие исход совместного проекта на грань провала. Вероятно обострение творческой и деловой конкуренции, семейной вражды. В делах сердечных разум может затмить ревность. Возможен нечестный ход с чужой стороны (Rambler/гороскопы).